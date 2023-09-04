تفاصيل استحواذ شركة إماراتية على 30% من "الشرقية للدخان".. هل يرفع الاتفاق أسعار السجائر في مصر؟

كشف المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال في مصر منصور عبد الغني، عن تفاصيل الاتفاقية مع شركة "غلوبال" الاماراتية للاستحواذ على 30% من أسهم شركة "الشرقية للدخان".

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد"، أوضح منصور عبد الغني أن اتفاقية الشرقية للدخان مع "غلوبال" لن تمس أسعار السجائر على الإطلاق خلال الفترة المقبلة، وإنما يتعلق بحجم الإنتاج.

وبين عبد الغني أن بنود الاتفاقية تتضمن حصول مصر على حصتها، التي كانت تحصل عليها، مع زيادته بالتوازي مع زيادة الإنتاج، والذي يصل إلى نحو 85 مليار جنيه قيمة الضرائب، وأن ما يخص أسعار السجائر فلن يتغير على الإطلاق.

وأشار المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال إلى أن الاتفاقية تنص على ضخ نحو 150 مليون دولار لشراء مستلزمات الإنتاج، لزيادة الكميات المنتجة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن "الشرقية للدخان" كانت تحتاج ما يقرب من 40 مليون دولار شهريًا، لتوفير المادة الخام لصناع التبغ في مصر.

كما شدد على أن أسعار السجائر لن تتأثر إطلاقا بهذه الاتفاقية، متابعا: "الأزمة التي حدثت سابقا في أسعار السجائر لن تتكرر مرة أخرى، وسيتم حل هذا الأمر تمامًا خلال أسبوع واحد مع زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة ليصل لما يفيض عن حاجة السوق المصري".

المصدر: "المصري اليوم"