السعودية.. الدفاع المدني يصدر تحذيرا للمواطنين

دعا الدفاع المدني السعودي يوم الأحد، إلى أخذ الحيطة من احتمال هطول أمطار رعدية في معظم مناطق المملكة.

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وفي بيان له، قال الدفاع المدني السعودي: "بدءا من يوم غد الاثنين.. يدعو الدفاع المدني إلى الحيطة من استمرار احتمال هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة".

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار احتمالات هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل".

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستائر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث و الكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات ومناطق عسير وجازان والباحة".

وبينت أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل الموية والخرمة ورئية وتربة، ومنطقي المدينة المنورة ونجران.

المصدر: RT