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سوريا.. اغتيال مسؤول حزبي في مدينة نوى بريف درعا

أخبار العالم العربي

سوريا.. اغتيال مسؤول حزبي في مدينة نوى بريف درعا
صورة أرشيفية
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قتل عضو قيادة شعبة نوى لحزب البعث العربي الاشتراكي بريف درعا جنوب سوريا برصاص إرهابيين، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة نوى.

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ونقلت "سانا" عن أمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي قوله، إن "إرهابيين استهدفوا عبد الإله الفضيل صباح اليوم، أثناء توجهه إلى عمله بعدة رصاصات، ما أدى إلى وفاته على الفور، وقد نقل جثمانه إلى مشفى نوى الوطني لحين دفنه".

وأمس، حاول إرهابيون اغتيال مدير ناحية سعسع في ريف دمشق بتفجير عبوة ناسفة زُرعت بسيارته في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا.

ويواصل الإرهابيون شن محاولات اغتيال رجال الأمن والمدنيين حيث لقي 6 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون جراء التفجير الإرهابي الذي طال شارع كوع السودان في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة تاكسي عمومي نوع سابا شهر يوليو الماضي.

المصدر: سانا

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