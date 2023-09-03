العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس جنوب إفريقيا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا حريق الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ.

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وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في برقيته: "علمنا بنبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

هذا وكتب الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "بلغني نبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

هذا وأنهت فرق البحث عملها على مبنى سكني مهجور بجوهانسبورغ بعد حريق هو الأسوأ في البلاد، جيث يواجه الأخصائيون مهمة تحديد هويات الجثث المتفحمة والأشلاء التي نقلت بشاحنات إلى مشارح المدينة، فيما ذكرت السلطات أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 76 قتيلا.

الكصدر: "واس" + RT