مصر..مقتل "العقرب" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وعمليات أمنية تسفر عن القبض على عدد من المطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع "العقرب"، الذي يعد من أخطر العناصر الإجرامية من بين تجار المخدرات بالدقهلية، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأكدت الداخلية المصرية مقتل العقرب وضبط بندقية آلية بحوزته، وعدد كبير من الطلقات، و2 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و1100 قرص مخدر من عقار "الكبتاغون"، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وهو هارب من تنفيذ 118 حكما، بإجمالي مدد حبس بلغ 70 سنة وكفالات مالية.

كما ضبطت السلطات شخصا مقيما بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، هو هارب من تنفيذ 74 حكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغ 25 سنة، وكفالات مالية.

هذا وضبطت الأجهزة الأمنية شخصا مقيما بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج، وهو هارب من تنفيذ 74 حكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغ 23 سنة، وكفالات مالية، وضبطت شخصا مقيما بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة هاربا من تنفيذ 5 جنايات بتهم تعدٍّ على أراضٍ أثرية بإجمالي مدد حبس بلغ 23 سنة، وغرامات مالية.

كما تمكنت السلطات من ضبط أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الإسكندرية، وهو هارب من تنفيذ 33 حكماً بقضية شيكات بإجمالي مدد حبس بلغ 51 سنة وغرامات مالية. ولدى مواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

المصدر: "القاهرة 24"