مصر.. تنفيذ بناء 473 منشأة لحماية السكان والممتلكات من السيول في شمال وجنوب سيناء

أعلن وزير الري المصري هاني سويلم تنفيذ 473 منشأة من سدود وحواجز وقنوات وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات في إطار الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، في اجتماع مخصص لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية في ما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والري في شبه جزيرة سيناء، إن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية.

RT

وكشف أيضا عن تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف "بحر البقر" والمسجلة في موسوعة "غينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصريف 5.60 مليون متر مكعب يوميا.

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واستعرض سويلم أيضا الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، ونوه بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة باستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء .

وعن أهمية الأعمال الخاصة بالوقاية من أخطار السيول، أشار سويلم إلى دورها الكبير في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصر مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم