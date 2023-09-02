مصر.. تأجيل محاكمة ناشط في قضية سب وقذف وزير سابق

أجلت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، في قضية "سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة" والتعرض للشرطة.

وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 9 سبتمبر الجاري مع استمرار حبسه، بحسب علاء فاروق، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

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ومن جهتها، قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل إن قاسم أبلغها أنه مضرب عن الطعام اعتراضا على "الإجراءات المتخذة ضده".

وأوضحت أنه فور وصوله للجلسة طلب كرسيا "ﻷنه ما قعدش على كرسي من أول أيام حبسه".

وانعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث منع حرس المحكمة عددا من الصحفيين والحقوقيين أبرزهم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، من دخول الجلسة.

المصدر: ghadnews.net