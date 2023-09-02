مصر.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول يظهر "تجمعات ليلية" بإحدى المحافظات

أصدرت وزارة الداخلية المصرية السبت، بيانا كشفت فيه حقيقة مقطع فيديو متداول بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها: "لا صحة لما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات".

وأضافت الداخلية أن "ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام، ويأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

وأكدت أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات بشكل حاسم".

المصدر: RT