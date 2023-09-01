وزير النقل المصري يتحدث عن موقف مفاجئ للسيسي

أشار وزير النقل المصري كامل الوزير إلى حدوث مصاعب كبيرة خلال مشروع حفر أنفاق الإسماعيلية، لافتا إلى موقف مفاجئ من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال في تصريحات عبر قناة "صدى البلد" المصرية إن ماكينة الحفر تعطلت بسبب انسداد الصمامات.

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وأضاف أنه تفاجأ بمكالمة هاتفية من الرئيس السيسي في الساعة الرابعة فجرا، وقال الوزير إنه سأل الرئيس "يا فندم سبحان الله، هو سيادتك كنت عارف إني في ضيقة، قالي في إيه.. بكيت وقلتله إحنا في أول يوم حفر والماكينة عطلت والموضوع صعب".

وتابع "قالي لأ.. وحياة دموعك يا كامل هننجح ومتقلقش".

وأشار الوزير إلى أن "صمامات ماكينة الفصل سدت بسبب الفايبر. وأن مهندسا مصريا عالج الأمر وأتم استئناف العمل".

المصدر: RT