مسؤول مصري كبير يكشف أسباب تراجعه عن استقالته المفاجئة

كشف أيمن ونس، رئيس لجنة حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرق العاصمة المصرية القاهرة، أسباب تراجعه عن استقالته من اللجنة.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب أيمن ونس: "ما نشرته سابقا تم إساءة استخدامه للهجوم على جهود الدولة الدؤوبة والمستمرة في التطوير وتحسين البيئة العمرانية وحياة المواطنين، وهذا ما لم أكن أعنيه أو أنتويه أو استهدفه إطلاقا".

وأضاف: "إنني أثمن تلك الجهود وأعلم قيمتها جيدا، وهذا من خلال عملي كرئيس لإحدى اللجان الدائمة لحصر المباني التراثية ذات القيمة لسنوات طويلة".

وأردف: "دافعي كان حبي لوطني وغيرتي على الكنوز التراثية لهذا الوطن، وهدفي الأساسي كان تحسين أداء أعمال التطوير بما لا يؤثر على المخزون التراثي الثمين الذي نمتلكه".

وأوضح قائلا: "ولقد تأكدت بأنه سيتم محاسبة المتجاوز وتصحيح مسار أعمال التطوير وما أعلنه دائما وأبدا هو استعدادي الدائم والمستمر لخدمة وطني ووضع كل خبراتي لرفعة مصر".

وكان ونس قد أعلن استقالته احتجاجا على التدمير الذي يحدث لمقابر القاهرة التاريخية، بحسب ما جاء في نص الاستقالة.

وذكر ونس في نص استقالته الموجهة إلى اللواء خالد محافظ القاهرة: "أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة اللجنة الدائمة لحضر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية"، موضحا أن السبب في الاستقالة هو عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظرا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 وهذا في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة.

المصدر: "مصراوي" + RT