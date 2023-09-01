مسؤول مصري كبير يتراجع عن استقالته المفاجئة

أعلن أيمن ونس، رئيس لجنة الطراز المعماري المميز في شرق العاصمة المصرية، تراجعه عن استقالته التي تقدم بها أمس إلى محافظ القاهرة.

وكان ونس أعلن استقالته احتجاجا على التدمير الذي يحدث لمقابر القاهرة التاريخية، بحسب ما جاء في نص الاستقالة.

وذكر ونس في نص استقالته الموجهة إلى اللواء خالد محافظ القاهرة: أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة اللجنة الدائمة لحضر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن السبب في الاستقالة هو عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظرا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 وهذا في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة.

وتابع رئيس اللجنة المستقيل أن ما يحدث الآن ليس فقط إهدار لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب ولكنه إهدار لنسيج عمراني تاريخي وذو قيمة متفردة على مستوى العالم ويمثل جزءا مهما من التراب العالمي، ووصفه بإهدار لتراث مصر التاريخية ذات القيمة والتي لا يمكن تعويضها وهو الأمر الذي لا يستقيم ع الاستمرار في عملي كرئيس للجنة.

وقال ونس إن الأسباب التي دفعته للتقدم باستقالته أنه يقوم بتسجيل مباني في قوائم التراث ولا يستقيم مع مجهودهم في تسجيل هذه المباني هدر المباني الأخرى ذات القيمة، فهذا يشير إلى عدم جدوى ما يقوم به.

المصدر: RT