كبير الأثريين في مصر يكشف مفاجأة حول التمثال في صورة محمد صلاح

كشف الباحث الرئيسي في مجال الآثار بوزارة الآثار المصرية، الدكتور مجدي شاكر، عن مفاجأة بخصوص التمثال المصري الذي نشر نجم كرة القدم محمد صلاح صورته معه بالمتحف البريطاني.

وخلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، أكد كبير الأثريين الدكتور مجدي شاكر أن الصورة المتداولة للاعب المصري محمد صلاح أمام تمثال مصري في المتحف البريطاني، تتحدث بنفسها، وأن المتحف البريطاني يحتفظ بحوالي 110,000 قطعة آثار مصرية تم نهبها.

وأوضح شاكر أن إجمالي القطع الأثرية المصرية في بريطانيا تجاوزت الـ200 ألف قطعة، مؤكدا أن التمثال الذي كان محمد صلاح أمامه، مسروق، ويبلغ وزنه حوالي 10 أطنان.

وتابع: "لدينا الفرصة لاستعادة الآثار المصرية المفقودة والمنهوبة"، داعيا إلى عقد مؤتمر عالمي للمطالبة بإعادة الآثار المصرية المنهوبة.

وبين أن مصر قد استعادت حوالي 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2011 وحتى الآن، وكانت هذه القطع مسجلة، لافتا إلى وجود 55 متحفا دوليا تحتفظ بمليون قطعة أثرية تمت سرقتها من مصر.

المصدر: "صدى البلد"