مسؤول مصري كبير ينشر صورة مدفن بوشكين في روسيا قبل استقالته المفاجئة

استقالة مفاجئة تقدم بها رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أيمن ونس، احتجاجا على التدمير الذي يحدث لمقابر القاهرة التاريخية.

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ورغم الصدى الواسع للاستقالة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إلا أنه تم تداول منشور أخر للمسؤول المصري قبل أيام من استقالته يقارن بين مدافن العظماء والشعراء في دول العالم وما تتعرض له في مصر.

وكتب المسؤول المصري المستقيل: "مدفن الشاعر بوشكين في روسيا - مدفن الشاعر ومؤسس الأدب الحديث بالزاك في فرنسا - مدفن وليم شكسبير بانجلترا - المدفنين اللي في الصورتين التانيين !!!!!".

وذكر ونس في نص استقالته الموجهة إلى اللواء خالد محافظ القاهرة: أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن السبب في الاستقالة هو عدم جدوى عمل اللجنة في تسجيل المباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظرا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 وهذا في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة.

وتابع رئيس اللجنة المستقيل أن ما يحدث الآن ليس فقط إهدار لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب ولكنه إهدار لنسيج عمراني تاريخي وذي قيمة متفردة على مستوى العالم ويمثل جزءا مهما من التراب العالمي، ووصفه بإهدار لتراث مصر التاريخية ذات القيمة والتي لا يمكن تعويضها وهو الأمر الذي لا يستقيم مع الاستمرار في عملي كرئيس للجنة.

المصدر: RT