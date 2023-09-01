مصر.. انطلاق مناورات دولية غير مسبوقة في أهم حدث عسكري بالشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري انطلاق مناورات "النجم الساطع- 2023"، في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط بمشاركة ثماني دول.

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ويعتبر تدريب "النجم الساطع"، أهم وأكبر المناورات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وانطلق اليوم 31 أغسطس حيث ستستمر حتى 14 سبتمبر المقبل.

ويشارك في التدريب أكثر 8 آلاف مقاتل من 34 دولة، ويستهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

وسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على إعلان الجيش المصري مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات "النجم الساطع".

وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في أكتوبر 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

وفي 2018، استضافت مصر فاعليات "النجم الساطع" بمشاركة 9 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة كورونا.

المصدر: RT