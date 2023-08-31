إمام مصري شهير يصدر فتوى غريبة عن تحريم أفعال على "فيسبوك" تؤدي للطرد من رحمة الله

قال إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بمصر، مصطفى عبدالسلام، إن "أهل الجنة سيسألون أهل النار سبب دخولهم جهنم".

وعبر برنامج تلفزيوني على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، استشهد عبدالسلام، بقوله تعالى: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ".

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وتابع الإمام: "لنرى ما الذي يُدخل إلى جهنم، وكي تبتعد عنه، من دخلوا النار لعدم صلاتهم، وعدم إطعامهم المسكين وكانوا يخوضوا مع الخائضين، هم من يردد الشائعات، ويروج لها على مواقع التواصل الاجتماعى، دون أن التأكد من صحة المعلومات".

وأردف قائلا: "فعل بسبط على فيسبوك، نشر خبر دون دراية به، ويقول لك قالوا، سمعت عن هذا الموضوع، إن هذا كله نشر للشائعات والبلبلة، وربنا أسماهم المرجفون في المدينة وحكمهم إنهم ملعونون، يعني مطرود من رحمة الله، وهؤلاء ينشرون الذعر والبلبلة بالأخبار الكاذبة، والشائعات".

واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: "لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا".

المصدر: مصر تايمز