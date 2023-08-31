مصر.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة الأنباء حول "بدء تطبيق نظام جديد للاتصالات" في البلاد

كشفت وزارة الداخلية المصرية، يوم الخميس، الأنباء المتداولة بخصوص بدء تطبيق نظام جديد للاتصالات في البلاد.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المصرية: "لا صحة لما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن بدء تطبيق نظام جديد للاتصالات".

وأكدت الوزارة أن "تلك التناولات سبق تداولها بعدد من الدول عدة مرات اعتبارا من عام 2016".

وأردف البيان: "وقد اضطلعت وزارات الداخلية بتلك الدول بنفيها باعتبارها معلومات مضللة".

المصدر: RT