بقيمة 30 مليون دولار.. قطر تزوّد جيش دولة عربية بالوقود لمدة 6 أشهر

أعلن صندوق قطر للتنمية عن اتفاق لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أمس الأربعاء بأنه "تأتي المساعدات في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

يذكر أن الصندوق كان قد قدم دعما لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في لبنان.

كما تسلم الجيش اللبناني هبة مالية قطرية قيمتها الكلية 60 مليون دولار لدعم رواتب عناصره، في سبتمبر الماضي.

ويعيش الجيش اللبناني على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ خريف 2019، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

وأدت الأزمة إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة اللبنانية، فضلا عن شح الأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية. وقدمت الدوحة العديد من المساعدات المالية والإنسانية لبيروت خلال هذه الفترة.

المصدر: "قنا"