لأول مرة.. الجيش المصري يؤازر الجيش التركي احتفاله بالنصر (صور)

نشر السفير التركي في مصر صالح موطلو شن، مجموعة من الصور لمشاركة العسكريين المصريين في احتفالات الذكرى الـ101 لنصر تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.

لقد سعدنا بالمشاركة الكريمة لنائب رئيس الأركان العامة المصري، اللواء مصطفى الشربيني، ونائب وزير الدفاع المصري اللواء عبد الناصر ورئيس إدارة الملحقين بوزارة الدفاع العميد ولاء بيبرس، في يوم النصر في 30 أغسطس في الحفل الذي أقامته السفارة في دار الإقامة. https://t.co/92ZjWzaBiK — سفير Salih Mutlu Şen (@TurkishCairoAmb) August 31, 2023

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وقال السفير التركي عبر تويتر: "لقد سعدنا بالمشاركة الكريمة لنائب رئيس الأركان العامة المصري، اللواء مصطفى الشربيني، ونائب وزير الدفاع المصري اللواء عبد الناصر ورئيس إدارة الملحقين بوزارة الدفاع العميد ولاء بيبرس، في يوم النصر في 30 أغسطس في الحفل الذي أقامته السفارة في دار الإقامة".

وقال خلال الاحتفال إن الهجوم الكبير، الذي أسفر عن نصر كبير قبل 101 عام في دوملوبينار تحت قيادة مصطفى كمال أتاتورك، هو أكبر دليل على أن الأراضي التي يعيش عليها أبناء تركيا بحرية اليوم هي وطنهم الأبدي، مشيدا بجهود أتاتورك، وجيش بلاده.

وتابع: لقد أظهرت أحداث ليلة 15 يوليو في عام 2016 إثر محاولة الانقلاب الإرهابي مرة أخرى أن روح الإرادة الثابتة التي ألهمت المدافعين عن الوطن لا تزال حية في قلوب جميع الأتراك، وأن أمتنا تخطو خطوات ثابتة نحو بناء مستقبلها المشرق والمزدهر المبني على الروح والإيمان والإرادة التي كانت المصدر الأساسي لهذا النصر العظيم.

ولفت إلى أن أهم مؤشر على نجاح بلاده يمكن رؤيته من خلال جميع الإنجازات التي تحققت في كل المجالات، من الصناعة الدفاعية إلى الاقتصاد، ومن السياسة الخارجية إلى الطاقة، وحتى المعركة ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد وحدة وسلامة تركيا.

وتابع: عام 2023 علامة فارقة جديدة ستُحفر في الذاكرة مع بناء تركيا القوية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا أن القوات المسلحة التركية أصبحت أحد أبرز الضامنين للسلام والاستقرار والأمن في منطقة بلاده وفي العالم، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تتمتع بمكانة كبيرة ومحترمة بتقاليدها وشجاعتها وانضباطها.

المصدر: RT + المصري اليوم