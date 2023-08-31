 
مباشر

شيخ أحد عشائر دير الزور: أمريكا تثير الاضطرابات في شمال شرق سوريا لنهب النفط

أخبار العالم العربي

شيخ أحد عشائر دير الزور: أمريكا تثير الاضطرابات في شمال شرق سوريا لنهب النفط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyks

قال أحد شيوخ العشائر العربية في دير الزور شرق سوريا، إن واشنطن تثير الاضطرابات في شمال شرق سوريا لنهب ثروات المنطقة، وأن الاشتباكات الأخيرة هناك تخدم المصالح الأمريكية.

وأضاف الشيخ مضر إبراهيم لوكالة "نوفوستي"، أن"كل محاولات إغلاق معبر البوكمال الحدودي مع العراق خطة أمريكية تهدف إلى قطع الشريان الرئيسي الذي يربط دمشق ببغداد".

إقرأ المزيد
سوريا.. عشائر دير الزور تعلن النفير العام وتطرد
سوريا.. عشائر دير الزور تعلن النفير العام وتطرد "قسد" من عدة مدن وبلدات

وأكد أن الاشتباكات التي تشهدها المنطقة "تخدم مصالح الولايات المتحدة التي تعمل على إثارة الفتن بين السكان بهدف نهب الموارد النفطية والزراعية"، وأن الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية و"مجلس دير الزور العسكري" تخدم مصالح الولايات المتحدة.

وأضاف أن "الأزمة الاقتصادية وتردي القطاع الخدمي الذي تعانيه سوريا جاء نتيجة خروج منطقة الجزيرة السورية عن سيطرة الحكومة السورية".

وكانت العشائر العربية في دير الزور قد أعلنت النفير العام ضد كل مكونات "قسد" في إطار "تطهير كامل ريف دير الزور".

وطالبت العشائر التحالف الدولي بتحقيق مطالبها بتحرير الموقوفين لدى قسد وأولهم قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل أبو خولة ورفاقه وفك الحصار عن المحاصرين بالحسكة وعودتهم إلى أهاليهم.

واندلعت الاشتباكات الاثنين الماضي بعد يوم من اعتقال "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة  الخبيل أبو خولة بعد دعوتهم لحضور اجتماع في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وخلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 10 أشخاص حسب نشطاء.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا