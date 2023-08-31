القضاء العراقي يصدر حكما بالمؤبد على ضابط بالحرس الثوري وعراقيين قتلوا أمريكيا

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، عن إصدار حكم بالسجن المؤبد بحق ضابط في الحرس الثوري الإيراني وعراقيين قتلوا أمريكيا في بغداد.

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وذكر مراسلنا، أن محكمة جنايات الكرخ في بغداد عقدت جلسة محاكمة لضابط في الحرس الثوري الإيراني المتهم بالمسؤولية عن عملية اغتيال المواطن الأمريكي (ستيفن ادوارد ترول) الذي قتل في السابع من نوفمبر 2022 في بغداد.

وأضاف، أن الحكم المؤبد شمل أربعة عراقيين أيضا.

المصدر: RT