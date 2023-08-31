السعودية.. تفاعل كبير مع أول فيديو لمجموعة من الإسرائيليين في مطار جدة

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لركاب طائرة مدنية كانت تقل إسرائيليين من سيشل إلى تل أبيب، هبطت اضطراريا في مطار الملك عبد العزيز بجدة.

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ويظهر الفيديو بعض الركاب من أعمار مختلفة وهم ينتظرون داخل المطار، بينما كانت إحدى الموظفات بصدد مساعدتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "طيران سيشل" هبوط رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى تل أبيب في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بسبب اكتشاف عطل فني بالطائرة.

وقالت إن الركاب سيقضون الليل في أحد فنادق السعودية.

وبحسب الشركة، كان هناك 128 إسرائيليا على متن الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320، واضطرت للهبوط بسبب خلل في نظامها الكهربائي.

ولاحقا، حطت طائرة بديلة تابعة لشركة طيران سيشل انطلقت من دبي لنقل الركاب، في أول رحلة مباشرة على الإطلاق بين السعودية وإسرائيل.

وين المشكلة يعني ؟ عادي. طائرة بيها بشر اضطرت تهبط ب اقرب مطار عليها و صادف مطار جدة. و السعودية قامت بدورها و سوت اللي عليها . شنو المزعج بالموضوع في بعض التعليقات اللي دا اقراها ! راساً سويتها. تطبيع ؟!؟. غريب تفكير بعض البشر ! — Tishreen🇮🇶 (@wl38502721) August 29, 2023

وتفاعل نشطاء على منصة "X" مع الفيديو، حيث قال أحدهم: "وين المشكلة يعني؟ عادي. طائرة بيها بشر اضطرت تهبط في اقرب مطار عليها وصادف مطار جدة. والسعودية قامت بدورها وسوت اللي عليها. شنو المزعج بالموضوع في بعض التعليقات اللي دا اقراها ! راسا سويتها. تطبيع ؟!؟. غريب تفكير بعض البشر!".

الطائره تابعه لطيران سيشل pic.twitter.com/aqWVz3Df1D — ابوراكان 🇸🇦 (@mmalsultan2030) August 29, 2023

وقال ناشط آخر: "تعامل متحضر إنساني لحالة اضطرارية. البعض يرى بل ويهاجر لأوروبا وأمريكا بما فيها من الحريات والتقبل والتعايش ويطبل لتعاملهم الإنساني وطبائعهم ويرفض تطبيق ولو 1٪ من التعامل الإنساني ولو كان ( لحالة اضطرارية) في الشرق الأوسط. التخلف والجهل لامكان لها في هذا العصر".

وأشار ناشط آخر إلى أنه "لا مانع إذا اضطرت السعودية أو غيرها من الدول العربية والإسلامية لاستقبال طائرة لظروف طارئة سواء من اسرائيل أو غيرها من الدول الأجنبية وذلك حفاظا علي أرواح البشر، وهذا قانون الطيران الدولي والنظام العالمي ومن أراد أن يصطاد في الماء العكر نقول له ريح نفس".

تعامل متحضر إنساني لحالة اضطرارية. البعض يرى بل ويهاجر لأوروبا وأمريكا بما فيها من الحريات والتقبل والتعايش ويطبل لتعاملهم الإنساني وطبائعهم ويرفض تطبيق ولو ١٪ من التعامل الإنساني ولو كان ( لحالة اضطرارية) في الشرق الأوسط. التخلف والجهل لامكان لها في هذا العصر — عبدالله𐩲𐩨𐩵𐩱𐩡𐩡𐩠A.Asmari (@AsmariWolf) August 29, 2023

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ثمن خطوة الرياض في إطار "حسن الجوار"، حيث قال "أقدر بشدة الموقف الدافئ الذي أبدته السلطات السعودية تجاه الركاب الإسرائيليين الذين كانت رحلتهم في محنة واضطروا إلى الهبوط اضطراريا في جدة. أنا سعيد لأنهم جميعا سيعودون إلى المنزل".

وأضاف: "إنني أقدر كثيرا حسن الجوار".

الحمد لله ع سلامة الركاب،

ترى ما تفرق هوية الطائرة سوى اسرائيليه او غيرها #السعودية دائما رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والله يشهد بان أي طائرة أو سفينة قد طلبت نداء استغاثة للهبوط في مطارات أو مرافئي المملكة قد سُمح لها بالهبوط في المطار أو المرفأ و قدمت لهم جميع المساعدات. — Mana Ahmed Azzan Alaskar مانع أحمد عزان آل عسكر (@manazzan1) August 29, 2023

المصدر: RT