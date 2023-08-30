حاور مارادونا وغوليت.. العثور على جثة صحفي في مكان مهجور والسلطات التونسية تفتح تحقيقا (صورة)

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الجهات الأمنية ببنزرت شمالي تونس، فتحت تحقيقا عقب العثور صباح اليوم الأربعاء على جثة صحفي سابق في مكان مهجور قرب المنزل الذي يقطن به بجهة المصيدة.

وأفادت الإذاعة التونسية الخاصة بأنه تم رفع جثته ونقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح وتحديد أسباب الوفاة.

وأشارت إلى أن المتوفى هو صحفي سابق بدار "تونس هيبدو" عاش بين إيطاليا وتونس وعرف بحوارات مشوقة مع نجوم عالميين في كرة القدم مثل أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا والنجم الهولندي رود غوليت، وغيرهما في كبرى الصحف الإيطالية.

من جهتها، قالت صحيفة "الشروق" التونسية إن الصحفي الذي عثر على جثته يدعى عادل الكاتب.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر في الحماية المدنية إلى أنه تم العثور على الجثة داخل مسكن منفرد بجهة المصيدة التابعة لمعتمدية بنزرت الشمالية.

/ alchourouk.com

المصدر: وسائل إعلام تونسية