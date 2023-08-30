مصر تعلن تطورات جديدة في مفاعل الضبعة النووي

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في مصر الموافقة على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 1200 ميغاوات.

وأوضح بيان هيئة الرقابة النووية والاشعاعية أن الهيئة تحققت من خلال قيامها بتفتيش شامل في الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2023 من جاهزية بدء عملية الإنشاء للوحدة الرابعة وتم التأكد من عدم وجود ما يمنع البدء في عملية الإنشاء.

واتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، عن طريق عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك في الفترة من 11-15 يونيو 2023، لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية والثالثة.

وقامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الرابعة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

يذكر أنه تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023.

المصدر: RT