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ساويرس يعلق على رسالة نتنياهو للسعودية

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ساويرس يعلق على رسالة نتنياهو للسعودية
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علق رجال الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، على رسالة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للسلطات السعودية.

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نتنياهو يعلق على حادثة هبوط طائرة تقل إسرائيليين اضطراريا في السعودية
نتنياهو يعلق على حادثة هبوط طائرة تقل إسرائيليين اضطراريا في السعودية

وقال ساويرس في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء: "عقبال ما نتنياهو يعامل الفلسطينيين بلاش بامتياز.. على الأقل باحترام".

وكان نتنياهو، قد علق على تعامل السلطات السعودية مع ركاب إسرائيليين كانوا على متن طائرة حطت في جدة بعد عطل فني.

وقال نتنياهو في مقطع متلفز نشره مكتبه على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أود التعبير عن بالغ تقديري لمعاملة السلطات السعودية للمسافرين الإسرائيليين الذين مرت طائرتهم بأزمة فاضطرت لإجراء هبوط اضطراري في جدة".

وأضاف نتنياهو مخاطبا السلطات السعودية: "أثمن عاليا حسن الجوار".

وفي وقت سابق انطلقت أول رحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب منذ إعلان المملكة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن طائرة بديلة تابعة لشركة طيران سيشل انطلقت من دبي لنقل 128 راكبا إسرائيليا من مدينة جدة، بعدما حطت طائرة كانت تقلهم في المدينة السعودية بعد عطل تقني.

وأبلغ العديد من الركاب الإسرائيليين، وسائل الإعلام أنهم تلقوا معاملة ممتازة من قبل سلطات المطار السعودي، وكذلك الفندق الذي قضوا فيه ليلتهم بمدينة جدة.

وهذه أول رحلة مباشرة على الإطلاق لطائرة ركاب من مدينة سعودية إلى إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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