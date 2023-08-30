هوكشتاين يصل بيروت لمتابعة اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل

وصل المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، إلى لبنان لمتابعة بدء عمليات التنقيب في البلوك الرقم 9، وعرض وساطة جديدة لإنهاء ملف الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن المسؤول الأمريكي يزور المنصة البحرية في حقل الغاز البحري رقم 9، بالإضافة إلى بيروت والناقورة، حيث تتمركز قوات "اليونيفيل" وبعد ذلك سيفتتح هوكشتاين مفاوضات الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ومع أن الموفد الأمريكي متفائل بقدرته على إنجاز اتفاق سريع لملف الحدود البرية، استنادا إلى ما توصلت إليه مداولات الأمم المتحدة بشأن التجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب، إلا أنه يتعامل بحذر حتى لا يقع تحت الضغط كما حصل في الملف البحري، وهو أبلغ أحد المسؤولين اللبنانيين بأنه "يريد إنجاز الأمر سريعا، ويرغب بألا يتم تكبيله بشروط كثيرة كما حصل في الملف البحري".

ونقل المسؤول اللبناني عن هوكشتاين، قوله ما معناه بالعربية: "لا تعذبوني كالمرة الماضية".

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في بيان أن "كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن آموس هوكشتاين يزور لبنان من 30 إلى 31 أغسطس، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر 2022. سوف يبحث كبير المستشارين هوكستين أيضا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي".

المصدر: "الأخبار" + "لنشرة"