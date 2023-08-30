مصر.. محامي ضحية "سفاح الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة وسيقاضي صناع مسلسل يعرض حاليا

قال دفاع الضحية فاطمة زكريا إن أحداث المسلسل المصري الذي يتم عرضه في الوقت الحالي ويتناول أحداث وشخصيات وضحايا قذافي المشهور إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، ليس بها إلا القليل من الصحة.

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وأكد المحامي حسام عبد الله أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ومقاضاة صناع العمل.

وأشار إلى أن صناع مسلسل "سفاح الجيزة" أذاعوا ونشروا أخبارا تخص الضحايا دون الرجوع لأسرهم، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية ويضعهم تحت طائلة العقاب، موضحا أن والد الضحية قد وكله لذلك.

وصرح محامي الدفاع بأن أحداث المسلسل فيها شيء من الصحة، لكن معظم أحداث المسلسل غير حقيقية.

وعن أحداث القضية، أكد حسام عبد الله أن المتهم كان يمتاز بالثبات الانفعالي الكبير وهو ما مكنه من الهروب وعدم وجود دليل على قتله لزوجته أو الضحايا الآخرين، لافتا إلى أنه يوم القبض عليه وجدوا معه ثعبان سام وسموم.

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وذكر أيضا أن موكله وهو والد الضحية فاطمة زكريا، لما قدم إلى مكتبه كان متأكدا إن قذافي يقف وراء اختفاء ابنته.

وأوضح أنه وبعد تتبع المراسلات التي بعث بها "سفاح الجيزة" من هاتف الضحية فاطمة إلى والدها وأخوات المجني عليها، تم التأكد أنها من الأماكن نفسها التي تواجد فيها المتهم.

يذكر أن محاكم الجنايات قضت بـ 4 أحكام بالإعدام شنقا لـ"سفاح الجيزة" قذافي فرج، بتهمة قتل صديقه رضا عبد اللطيف، وزوجته فاطمة زكريا، وعشيقته وشقيقة زوجته، فيما طعن المتهم على الأحكام الثلاثة أمام محكمة النقض، علما أن الجرائم تم تنفيذها خلال عامي 2015 و2017.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري