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فيديو يزعم القبض على جندي مصري في السودان عبر قوات الدعم السريع يثير جدلا واسعا

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فيديو يزعم القبض على جندي مصري في السودان عبر قوات الدعم السريع يثير جدلا واسعا
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أثيرت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع إكس "تويتر سابقا"، بعد انتشار فيديو يزعم القبض على جندي مصري في السودان من قبل قوات الدعم السريع.

وقالت مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الدعم السريع تبث مقطع فيديو وتدعي أنها اعتقلت مصريا يعمل كمهندس لصيانة مسيرات الجيش، في الوقت الذي تبحث فيه قرية مصرية عن 7 من أبنائها اختطفتهم قوات الدعم السريع منذ أكثر من شهرين.

وجاء نشر الفيديو في وقت يتزامن مع الإعلان عن زيارة رئيس المجلس الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، للقاهرة، حيث تمت زيارته اليوم الثلاثاء، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: وكالات

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