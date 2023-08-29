فيديو يزعم القبض على جندي مصري في السودان عبر قوات الدعم السريع يثير جدلا واسعا

أثيرت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع إكس "تويتر سابقا"، بعد انتشار فيديو يزعم القبض على جندي مصري في السودان من قبل قوات الدعم السريع.

ميليشيا #الدعم_السريع تبث مقطع فيديو وتدعي أنها اعتقلت مصري يعمل كمهندس لصيانة مسيرات الجيش،في الوقت الذي تبحث فيه قرية مصرية عن ٧ من أبناءها اختطفنهم قوات الدعم السريع منذ أكثر من شهرين.#السودان#الخرطومpic.twitter.com/IT3qE4lKsW — إنتهاكات السودان - sudan violations (@sudanviolations) August 28, 2023

وقالت مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الدعم السريع تبث مقطع فيديو وتدعي أنها اعتقلت مصريا يعمل كمهندس لصيانة مسيرات الجيش، في الوقت الذي تبحث فيه قرية مصرية عن 7 من أبنائها اختطفتهم قوات الدعم السريع منذ أكثر من شهرين.

#السودان | فيديو 📹 | قوات الدعم السريع تلقي القبض على قناص مصري في المهندسين، يعمل كمرتزق مع الجيش بالقنص والقيام بتصحيح أهداف المسيرات.#برق_السودانpic.twitter.com/6ZE6ksHBOy — برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) August 27, 2023

وجاء نشر الفيديو في وقت يتزامن مع الإعلان عن زيارة رئيس المجلس الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، للقاهرة، حيث تمت زيارته اليوم الثلاثاء، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: وكالات