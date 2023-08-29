وزير تركي ينقل للسوداني جدية أردوغان في دعم مشروع طريق التنمية العراقي

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة التركي عمر بولات العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري بينهما.

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وأكد السوداني بحسب بيان حكومي، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة، كما ثمن "التفاعل التركي الجاد مع مشروع طريق التنمية".

ونقل البيان عن رئيس الحكومة العراقية قوله إن "بما يمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، قادر على أن يكون نقطة تواصل، ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين العراق وتركيا بما يعكس رغبة الطرفين في تطوير العلاقات على مختلف الصعد".

من جانبه نقل الوزير التركي، تحيات رئيس بلاده رجب طيب أردوغان إلى السوداني، وأكد "جدية وحرص الحكومة التركية في دعم مشروع طريق التنمية، الذي تعده مسارا مهما للتجارة العالمية، فضلا عن أهميته للتجارة بين العراق وتركيا" وفقا للبيان.

وأشار السوداني في كلامه إلى مجموعة رجال أعمال أتراك حضروا الاجتماع إلى ما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق، وأشاد بالشركات التركية وقدرتها على تحقيق التنمية، وإسهامها في إعمار البنى التحتية بالعراق، واستكمال مشروع طريق التنمية، بحسب البيان.



المصدر: RT