العثور على حوت نافق على أحد الشواطئ اللبنانية (فيديو + صور)

عثر أهالي بلدة الخرايب في جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، على حوت نافق عند شاطئ البلدة.

وفيما لم تذكر الوكالة الوطنية للإعلام التي أوردت الخبر المزيد من التفاصيل، تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، وصورا للحوت النافق.

بالفيديو والصور: #حوت نافق على الشاطئ اللبناني



عثر الأهالي صباح اليوم على حوت نافق عند #شاطئ#بلدة_الخرايب . pic.twitter.com/YjuCGlbhm0 — Lebanon Trend (@LebanonTrend_) August 29, 2023

يذكر أن البحر الأبيض المتوسط يضم أنواعا عديدة من الحيتان، وتحديدا 11 نوعا، منها ما هو مقيم بشكل دائم في مياهه، وآخر يسبح فيه كنقطة عبور لأعالي البحار.

المصدر: RT