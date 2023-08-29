"الوضع ليس مقبولا".. ملك الأردن يحذر من آفة خطيرة

دعا الملك عبدالله الثاني الحكومة الأردنية إلى إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة التدخين حماية للمجتمع، خاصة الطلبة في المدارس.

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وأكد الملك خلال اجتماع في قصر الحسينية، أمس الاثنين، على أن مواجهة خطر التدخين أولوية "فالوضع الحالي ليس مقبولا"، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب.

ودعا إلى تشديد الرقابة في الأماكن العامة لمكافحة التدخين، مشددا على أن "صحة أبنائنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار".

ولفت العاهل الأردني إلى ضرورة تعزيز رسائل التوعية من مخاطر التدخين، حاثا الحكومة على تحديث البيانات والأرقام للوقوف على واقع الحال المرتبط بالتدخين.

من جهته، استعرض وزير الصحة فراس الهواري مؤشرات التدخين والصحة في المملكة، وآثاره السلبية على الشباب، مشيرا إلى شدة خطورة التدخين السلبي على الأطفال.

وانتقد الهواري ارتفاع نسب التدخين في الأردن وتصنيف المملكة كأعلى 3 بلدان في العالم في نسبة التدخين، في وقت تسعى فيه دول العالم لتقليل نسب التدخين فيها إلى أقل من 5%.

وأشار الهواري إلى أن نسبة التدخين في المملكة وصلت إلى أكثر من 60%، فيما وصلت نسبة التعرض السلبي للتدخين لأكثر من 65%، موضحا أن الأطفال يتعرضون للتدخين السلبي من تبغ و"أراجيل" وسجائر إلكترونية في منازلهم، بحسب المملكة.

وحذر من السيجارة الإلكترونية، موضحا أن نسبة النيكوتين فيها تزيد أضعافا مضاعفة مقارنة بالسيجارة العادية.

المصدر: خبرني