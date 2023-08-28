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تونس.. "الدستوري الحر" يدين شبكات إجرامية تستهدف قياداته وأنصاره

أخبار العالم العربي

تونس..
Globallookpress
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أدان الحزب الدستوري الحر في تونس، يوم الاثنين، التستر على ما وصفها بـ "شبكات الإجرام الافتراضي والميداني التي استهدفت قيادات وهياكل الحزب والملتفين حوله بأبشع النعوت".

وذكر "الدستوري الحر"، في بيان له، أن "السلطة متورطة في التستر" على تلك الشبكات، داعيا كافة مكونات الشعب التونسي إلى عدم الانسياق وراء تلك السياسة التي قال إنها "تهدف لضرب الوحدة الوطنية".

وأكد الحزب على ضرورة الالتزام بضبط النفس في مواجهة التهجمات والاستفزازات الممنهجة والمضي قدما في المطالبة السلمية باحترام الحريات والحقوق المدنية والسياسية.

كما حث المواطنين على "ترشيد استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتوظيفها لخدمة المصلحة العامة من خلال نشر الحقائق وكشف المغالطات".

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المصدر: موقع "جوهرة أف أم" التونسي

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