مخبأة بطريقة غريبة.. ضبط عشرات الملايين من الدنانير العراقية المزورة مع مسافرين بمنفذ حدودي مع سوريا

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الاثنين، القبض على متهمين يحملون 36 مليون دينار من العملة العراقية المزورة في منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مخبأة بملابسهم الداخلية.

وأوضحت الهيئة في بيان: "اليوم الإثنين، تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي من إلقاء القبض على ثلاثة مسافرين، وبحوزتهم مبلغ (36.475.000) مليون دينار من العملة العراقية (مزورة) فئة 25 ألفا، مخبأة في الجوارب والملابس الداخلية".

وأكدت الهيئة استمرارا عمليات الضبط "من خلال ممارسة دورها الرقابي وتكثيف عمليات التفتيش والبحث لمنع دخول وخروج أي مواد ممنوعة".

كما أضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي"، مشيرة إلى "إحالة المتهمين والمضبوطات إلى مركز شرطة جمارك القائم لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

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المصدر: "رووداو ديجيتال"