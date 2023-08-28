 
مباشر

مصر.. مصرع 3 أشخاص في انهيار بناية سكنية بالإسماعيلية ومقطع فيديو يوثق الدمار

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 3 أشخاص في انهيار بناية سكنية بالإسماعيلية ومقطع فيديو يوثق الدمار
RT
مصر.. مصرع 3 أشخاص في انهيار بناية سكنية بالإسماعيلية ومقطع فيديو يوثق الدمار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxyy

أفادت وسائل إعلام مصرية يوم الاثنين، بأن السلطات تكثف عمليات البحث تحت أنقاض مبنى انهار في محافظة الإسماعيلية شرق العاصمة القاهرة.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن قوات الحماية المدنية انتشلت جثث 3 أشخاص بينهم طفل 4 سنوات، من تحت الأنقاض بالإضافة إلى شخص واحد مصاب، مؤكدا أنه جرى نقله إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي الإسعافات الأولية.

وأعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق في الحادثة.

ونشر "اليوم السابع" لحظة انهيار عقار الإسماعيلية القديم المكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم أول محافظة الإسماعيلية.

كما وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الدمار عقب انهيار المبنى السكني بمحافظة الإسماعيلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا