مصر.. مصرع 3 أشخاص في انهيار بناية سكنية بالإسماعيلية ومقطع فيديو يوثق الدمار

أفادت وسائل إعلام مصرية يوم الاثنين، بأن السلطات تكثف عمليات البحث تحت أنقاض مبنى انهار في محافظة الإسماعيلية شرق العاصمة القاهرة.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن قوات الحماية المدنية انتشلت جثث 3 أشخاص بينهم طفل 4 سنوات، من تحت الأنقاض بالإضافة إلى شخص واحد مصاب، مؤكدا أنه جرى نقله إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي الإسعافات الأولية.

وأعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق في الحادثة.

النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار الاسماعيلية الذي انهار صباح اليوم وأسفر عن عددٍ من الوفيات والإصابات بين قاطنيه

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ونشر "اليوم السابع" لحظة انهيار عقار الإسماعيلية القديم المكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم أول محافظة الإسماعيلية.

كما وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الدمار عقب انهيار المبنى السكني بمحافظة الإسماعيلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية