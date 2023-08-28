يسكنه منذ 40 عاما.. وزير الداخلية العراقي يتدخل لإخراج مستأجر بيت عالم الاجتماع علي الوردي (صور)

تدخل وزير الداخلية العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، لإخراج مستأجر بيت عالم الاجتماع العراقي علي الوردي بعد 40 عاما على تأجيره.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي: "بناء على ما عرضته إحدى القنوات الفضائية من مناشدة لعائلة عالم الاجتماع الكبير المرحوم علي الوردي حول إخلاء دار تابعة للعائلة من قبل مؤجريها، أمر وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية".

وأضاف أن "الإجراءات أسفرت عن إخلاء الدار من قبل قوة من وزارة الداخلية وتكليف دوريتين تابعتين لشرطة النجدة بتأمين الحراسة الكاملة للدار لحين استلامه من قبل ذويه وفق الأصول القانونية".

ويوم أمس انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى بنات عالم الاجتماع علي الوردي وهي تناشد للمساعدة في إخراج مستأجر منزل والدها في مدينة الكاظمية ببغداد، وقالت: "يستأجره منذ 40 عاما ويرفض الخروج منه، ولم تنجح كل المفاوضات ولا قرار المحكمة بإخراجه".

يذكر أن مدينة الكاظمية تعد من المناطق الراقية في بغداد، وأسعار العقارات فيها هي الأعلى تقريبا، حيث يتجاوز سعر المتر في بعض مناطقها العشرة آلاف دولار أمريكي.

RT

RT

RT

المصدر: RT