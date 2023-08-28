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الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة

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الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة
AFP
الجزائر
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قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن 33 شخصا أصيبوا يوم الاثنين في حادث مروري على مستوى الطريق شرق غرب بالقرب من محول الشفة باتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة و 7 شاحنات وحافلة لنقل المسافرين.

وأشارت المصالح إلى أن الحادث خلف إصابة 33 شخصا تم إسعافهم أوليا ثم نقلهم إلى المستشفى.

الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة
/ ennaharonline
الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة
/ ennaharonline

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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