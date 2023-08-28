السيسي يوجه بمنح تسهيلات جديدة لليمنيين

أكد السفير المصري في اليمن، أحمد فاروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى مصر.

وقال مراسل RT إن تأكيدات السفير المصري جاءت خلال لقاء جمعه يوم الاثنين في اليمن، برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وصرح السفير أحمد فاروق بأن التوجيهات الرئاسية المصرية تأتي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه الأخير في القاهرة بالرئيس السيسي، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية.

من جهته، أشاد العليمي بالعلاقات التاريخية بين البلدين التي فتحت خلالها مصر أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الباحثين عن التعليم أو العلاج أو الفارين من الحرب الدائرة في اليمن.

وأشار المراسل إلى أن مصر لم تعلن عن ماهية التسهيلات التي ستمنح مستقبلا لليمنيين.

وفي مارس الماضي فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى مصر بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية.

كما قالت إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي آنذاك، "إنه وبالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد من موانئ الوصول رفقة الوالدين المعفيين فوق سن الـ 50 دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم إلغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من سن ستة عشر عاما حتى سن الخمسين على تأشيرة دخول مسبقة".

المصدر: RT