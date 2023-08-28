"حزب الله": لن نقبل بانتخاب رئيس للبنان يحقق أهداف حرب تموز 2006

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" نبيل قاووق اليوم الاثنين، إن "الحزب لن يقبل بوصول رئيس للبنان يحقق أهداف عدوان حرب تموز 2006".

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واعتبر "أن الفريق الآخر يريد من خلال رفع شعار المواجهة، أن ينتخب رئيسا للجمهورية يكون جسرا للمواجهة الداخلية، ونحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية يكون جسرا لانقاذ البلد والخروج من الأزمات".

وشدد قاووق على أن "لبنان تمكن بجهود جبارة من المقاومة وبالتكامل مع مؤسسات الدولة اللبنانية، من انتزاع حقه في الثروة النفطية والغازية في البحر، وقال: "لبنان قبل التنقيب عن النفط والغاز كان في مكان، وبعد التنقيب أصبح في مكان آخر، ولبنان القوي بالمقاومة، يستطيع أن يكمل التنقيب والاستخراج واستثمار الثروة النفطية والغازية من أجل إخراج البلد من أزماته".

ورأى قاووق "أن لبنان في هذه المرحلة الحساسة، بحاجة إلى مشروع إنقاذي يساعد اللبنانيين على تخفيف معاناتهم، ولذلك نعتبر أن بدء التنقيب عن النفط والغاز في حقل قانا، يعطي لبنان قوة اقتصادية، ويمنحه الآمال الغنية للخروج من الازمة".

يأتي ذلك، بينما من المرتقب أن يعود موفد الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت مطلع سبتمبر المقبل لطرح مبادرة بهدف إنهاء حالة الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية الشاغر منذ أكتوبر 2022.

إلى ذلك، قال وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان أمس إنه من الضروري التحاور مع أمين عام حزب الله حسن نصر الله من أجل انتخاب رئيس للبلاد، معربا عن عدم تفهمه لتخلي العرب عن لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام