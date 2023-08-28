وزير الصحة الأردني: ارتفاع نسب الأمراض النفسية بسبب قراءة الأخبار السيئة

قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري، إن ارتفاع الأمراض النفسية يعود للظروف التي مر بها العالم سواء أكانت بسبب جائحة كورونا أو الظروف المعيشية أو قراءة الأخبار السيئة.

ورأى الهواري أن اختصاص الصحة النفسية سيكون من أكثر التحديات التي ستواجه القطاع الصحي العالمي في الأعوام المقبلة، نظرا لارتفاع نسب القلق والكآبة والأمراض النفسية في العالم.



وأشار إلى أن ارتفاع الأمراض النفسية مرده الظروف التي مر بها العالم سواء أكانت بسبب جائحة كورونا أو الظروف المعيشية أو التطور التكنولوجي باستخدام الهواتف المحمولة وقراءة الأخبار السيئة.



وأوضح أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل مستشفياتها النفسية، وعملت على تحسين مستوى الخدمة فيها، مبينا أن الوزارة وضعت خطة مع الشركاء لإدخال تخصصات لعلاج الصحة النفسية ضمن أغلب المراكز الصحية المنتشرة في المملكة.

المصدر: "عمون"