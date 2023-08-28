مدير عام الطيران المدني اللبناني: الكهرباء مؤمنة في المطار ومشكلة المراقبين الجويين قيد المعالجة

أكد المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن، أن الكهرباء في مطار بيروت الدولي أصبحت مؤمنة على مدار الساعة، وسط انقطاع للكهرباء بعد إغلاق محطتين لتوليد الكهرباء.

وقال الحسن إن تأمين الكهرباء في المطار على مدار الساعة، وقد قدم أحد المستثمرين في المطار مولدا خاصا سوف يبدأ بالعمل قريبا، من شأنه سد الحاجة عند النقص، مشيرا إلى أن الاستثمار بالجسم البشري رهن بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، التي من شأنها تأمين الاستقلالية للمؤسسة العامة والخروج من عباءة الدولة، لأن المنطق والمجتمع الدولي يرفض أن يكون المشرّع والمشغّل هو نفسه.

وأكد أن مشكلة النقص في المراقبين الجويين في طريقها إلى الحل من خلال تدريب نحو 16 مراقبا جويا، إضافة إلى تعيين الناجحين في الامتحانات، متطرقا إلى إمكانية التعاقد مع مراقبين بصورة مؤقتة.

وأوضح أن الازدحام في المطار مؤشر جيد، مشيرا إلى بلوغه هذا الصيف 80%، وهي نسبة لم يشهدها المطار منذ العام 2019، ولم تشهدها المطارات في المنطقة منذ العام 2019 بسبب جائحة كورونا، التي ضربت قطاع الطيران، وأسهمت في خفض عدد المراقبين الجويين.

المصدر: "صوت لبنان"