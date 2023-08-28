اتفاق إيراني عراقي على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقارها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقارها العسكرية.

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وأضاف كنعاني أن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق بحلول سبتمبر، وإخراجهم من الثكنات العسكرية التي أنشأوها، ونقلهم إلى معسكرات يختارها العراق.

مشيرا إلى أنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده "فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق".

وأوضح أن الحكومة العراقية أبغلت سلطات كردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 سبتمبر بأي شكل من الأشكال.

وأضاف كنعاني أنه تم طرح هذه المسألة خلال المحادثات مع السلطات العراقية، مشددا على أن العلاقات بين إيران والعراق ودية تماما وتقوم على حسن الجوار.

ونوه إلى أن مسألة تواجد القوى الإرهابية في إقليم كردستان تشكل نقطة سوداء في العلاقات الثنائية، معربا عن أمل إيران أن يتم القضاء على هذه النطقة السوداء، لأن الأمن مهم بالنسبة لها.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانیة أن بلاده تتوقع من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الوفاء بمسؤولياتهما تجاه الحفاظ على أمن الحدود، مؤكدا على أن بلاده لا تثق بالحكومة الأمريكية، لأنها تتبع سياسة إثارة الخلافات في المنطقة.

المصدر: RT