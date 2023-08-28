الثالثة بغضون شهر.. الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، إسقاط طائرة مسيرة آتية من الأراضي السورية، في ثالث حادثة مماثلة خلال شهر أغسطس الجاري.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها خلال أغسطس، حيث تمكنت القوات المسلحة من إسقاط مسيرتين بأوقات مختلفة، كانت تحمل مواد مخدرة ومواد متفجرة.

وكثف الجيش الأردني في الأشهر الأخيرة عملياته عند الحدود مع سوريا، لا سيما لجهة رصد وضبط تجارة المخدرات.

المصدر: عمون