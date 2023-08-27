الطبوبي لسعيّد: أنت رئيس منتخب من واجبك الإنصات للجميع

طلب أمين عام اتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، من الرئيس قيس سعيد الإنصات للجميع والعمل على إيجاد حلول للأزمات المتعددة.

إقرأ المزيد

وقال الطبوبي في تصريح لـ"موزاييك" عقب إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة للبلديين المنعقد بالحمامات، موجها كلامه لقيس سعيد "أنت رئيس منتخب من واجبك الإنصات للجميع والعمل على إيجاد حلول للازمات المتعددة".

وأضاف "من غير المنطقي ألا يتحاور أبناء الوطن معارضة وسلطة بل المنطقي أن يلتف الجميع رغم اختلافهم حول إنقاذ البلاد وإعلاء مصلحة الشعب بالاستجابة لمشاغله".

وشدد أمين عام اتحاد الشغل على أن الحوار بات أمرا ملحا وضروريا في ظل تركيز السلطة على معارك واهية وتخوين الجميع بدل التركيز على حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "حديثي حول العودة للنضال محورها تساؤل يطرحه مختلف التونسيين: إلى أين نذهب بالبلاد ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.. لقد قضينا 13 سنة رغم تعاقب المسؤولين نتبادل خطاب التخوين والإجرام في حق الشعب وآن الأوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته التاريخية وأن يعودوا إلى رشدهم لذلك قلت إن للنضال ضوابط يحددها مدى انحراف السلطة عن مصلحة البلاد".

وأردف بالقول: "ندرك جميعا أن الوضع الاقتصادي متدهور وبلغ مستوى غير مسبوق ما يجعلنا نخشى على الوطن من أي مكروه يصيبه".

وفي توصيف للوضع العام بالبلاد صرح الطبوبي بأن "الناس اليوم مخنوقة وفي حيرة من أمرها تتساءل عن أفق البلاد.. عندما جدت أحداث 25 يوليو 2021 بسبب أزمة سياسية خانقة، الشعب وجد أمامه رئيس الجمهورية واليوم بتطور الأزمة الجميع بات يتساءل ما الحل؟".

المصدر: ""موزاييك"