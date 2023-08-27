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ردا على تهديدات نتنياهو ..العاروري بالبزة العسكرية حاملا سلاحه! (صورة)

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ردا على تهديدات نتنياهو ..العاروري بالبزة العسكرية حاملا سلاحه! (صورة)
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نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري
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رد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنشر صورة له بالبزة العسكرية حاملا سلاحه.

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يأتي ذلك، بعدما هدد نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء الأحد، العاروري، بالقول إنه "سيدفع الثمن".

وقال نتنياهو "أنا استمع جيدا لتصريحات العاروري من لبنان.. ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ.. سيدفع الثمن كاملا". 

ردا على تهديدات نتنياهو ..العاروري بالبزة العسكرية حاملا سلاحه! (صورة)
RT
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري

من الجدير ذكره، أن العاروري شكل خلال الأسبوع الأخير هدفا للمسؤولين الأمنيين في إسرائيل والإعلام الإسرائيلي، بزعم أنه يقف وراء موجة العمليات في الضفة الغربية وخاصة العمليات الأخيرة في حوارة والخليل.

في المقابل، ردت حركة حماس على تهديدات نتنياهو، مشددة على أن "تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة لن ترهب شعبنا وأي حماقة ستواجه بقوة وحزم".

وصالح العاروري (57 عاما)، هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ساهم بتأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة (كتائب القسام)، اعتقل وقضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال، ثم تم إبعاده عن الأراضي الفلسطينية، ويعيش حاليا في لبنان.

المصدر: RT

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