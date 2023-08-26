مصر.. مصرع أشهر تاجر مخدرات بأسوان ومصادرة كمية هائلة من الممنوعات في عملية أمنية

لقي أشهر تاجر مخدرات في أسوان بمصر، والمدعو صدام، واثنان من معاونيه مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع رجال الأمن العام، وتم العثور بحوزتهم على كمية من أنواع مختلفة من المخدرات.

وتنوّعت كمية المخدرات التي عثر عليها بحوزة المتهمين بين مخدر البانجو زنة 100 كيلوغرام، و15 كيلوغراما من الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، و3 بنادق آلية، وفرد خرطوش.

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وبعد انتهاء العملية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وكانت معلومات أكّدتها تحريات الأجهزة الأمنية قد كشفت عن اختباء صدام واثنين من معاونيه في أحد الأوكار الإجرامية فى محافظة أسوان، وقيامهم بالاتجار بالمواد المخدّرة، وقامت مأمورية أمنية بمداهمة مكان اختبائهم مما أسفر عن مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران.

المصدر: فيتو