تونس.. توقيف الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتهمة "هضم جانب موظف عمومي"

قالت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" إنه تم فجر السبت إيقاف الناشطة والكاتبة العامة للجمعية أحلام بوسروال والاحتفاظ بها بمركز الأمن ببشوشة إلى حين عرضها على النيابة العامة.

وأضافت الجمعية أنه تم القبض على أحلام بوسروال بتهمة "هضم جانب موظف عمومي".

وذكرت في بيان مقتضب أنه "وإثر توجه أحلام بوسروال إلى مركز الأمن على إثر حادث مروري تعرضت له شقيقتها حيث طالبت بتسخير طبي، فتحولت بسبب ذلك من شاكية إلى متهمة بهضم جانب موظف عمومي وبالاستعصاء، وتم الاحتفاظ بها في بوشوشة إلى حين عرضها على النيابة العمومية".

ونددت جمعية "أصوات نساء" النسوية، السبت، بإيقاف الناشطة أحلام بوسروال، معتبرة أنه تم بـ"تهمة كيدية جاهزة وهي هضم جانب موظف عمومي".

وعبرت الجمعية في بيان عن تضامنها مع الناشطة النسوية أحلام بوسروال وكل ضحايا التهم الجاهزة عند المطالبة بالحقوق، وفق تعبيرها.

المصدر: RT