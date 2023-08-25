مصر.. حالة طوارئ في الوادي الجديد بعد عواصف أسقطت أعمدة وأبراجا للكهرباء

أدت الأحوال الجوية السيئة في محافظة الوادي الجديد المصرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، إلى سقوط 15 عمود إنارة منخفض الجهد، وبرج نقل تيار كهربائي متوسط الجهد بمركز الداخلة.

وأكد المهندس ياسر محمود، رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد، مساء الجمعة، سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة وعلى الفور جرى الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفوري وجرى إحلال 10 أعمدة وجار استكمال العمل في باقي الأعمدة المتضررة.

وقال ياسر إن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيء على مستوى المحافظة، وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الأبراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى، مؤكداً على أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية، حيث جرى وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة.

وأضاف ياسر: "وضعنا أولوية إعادة تشغيل الكهرباء بانتظام في المناطق السكنية والخدمية، خاصة بمركز الداخلة الذي يعتبر الأكثر تضرراً، وذلك مراعاة لظروف المواطنين"، مشيراً إلى أنه "جرى إعلان حالة الطوارئ والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفوري لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية".

وأرجع ياسر اندلاع حريق قرية "الهنداو" إلى سقوط عمود إنارة على أسلاك نقل تيار كهربائي، تسبب في حدوث شرارة في أطراف المحول مع صوت الارتطام الذي جعل المواطن يعتقد أن المحول انفجر، وهو ما لم يحدث بل صوت سقوط العامود مع صوت قصور الدائرة الكهربية في أطراف المحول "شورت كهربي" هو ما تسبب في الحريق وأشعر المواطن بأن هناك انفجارا.

المصدر: مصراوي