حزب مصري يعلن موقفه من "انضمام" بلاده لـ"بريكس" ويطالب بـ"تغيير حكومي كبير"

اعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيان الحكومة للانضمام إلى مجموعة بريكس، خطوة إيجابية لفتح نافذة جديدة لبناء علاقات اقتصادية مع دول يتوقع لها احتلال صدارة معدلات النمو.

ودعا "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الدولة المصرية كي تسعى للاستفادة من هذا الحدث الهام بخصوص الانضمام إلى "مجموعة بريكس"، مشيرا إلى "عدم الإفراط في حالة من التفاؤل تقف فقط عند الاحتفاء بقبول عضوية مصر في التحالف؛ بل أن تتخطى ذلك إلى وضع برنامج عمل اقتصادي تلتزم به الدولة؛ وليست الحكومة الحالية أو القادمة".

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وطالب الحزب في مناسبات عديدة زيادة القدرة التنافسية، وتحسين المناخ الاقتصادي، ورفع القدرات الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي وفتح نوافذ تصديرية جديدة، وإرساء قواعد المنافسة العادلة.

وأضاف بيان الحزب: "غني عن البيان أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بدون إصلاح سياسي وحوكمة رشيدة ورقابة برلمانية قوية ونظام قضائي فعّال، وحرية لتداول المعلومات، وإطلاق القدرات الإبداعية للشعب المصري دون تحفظات أو خوف".

كما رأى الحزب أن ذلك يتطلب "تغييرا حقيقيا وكفاءات اقتصادية قادرة على قيادة دفة الحكومة بعدما ثبت فشل الحكومة الحالية".

واختتم بيانه: "إن الحزب يأمل ان يساعد هذا الانضمام في الخروج من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الوطن والمواطن".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن انضمام بلاده ل"مجموعة بريكس" يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية.

بدوره، أكّد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن الهدف الرئيسي لـ"بريكس" هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى من أجل تحقيق توازن يحقق المصالح المشتركة للدول.

المصدر: RT