مستشار السيسي يتحدث عن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد وأبرز الفئات تعرضا له وأعراضه

أكد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن لقاحات كورونا تقلل حدة الإصابة بالمتحور الجديد، لافتا إلى أن اللقاحات متوفرة ويوجد أنواع تُنتج محليا.

وأوضح تاج الدين، خلال تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، أن الفئة الثالثة الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس "هم أصحاب الأمراض المُزمنة كمرضى الجهاز التنفسي والقلب والأورام والمناعة القليلة، وهؤلا يحتاجون إلى تطعيم حينما تُقرر وزارة الصحة والسكان أو الذهاب إلى مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة".

وعن أبرز أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد، قال إن "الحمى تعد علامة على أن الجسم يحاول محاربة العدوى، ولهذا السبب، فهي أحد الأعراض الشائعة للإصابة بـ فيروس كورونا، يمكن أن تبدأ الحمى من يومين إلى أسبوعين بعد التعرض لفيروس كورونا".

وأضاف: "كما يعد السعال الجاف أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا، ومع ذلك قد يعاني بعض المرضى من السعال المصحوب بالبلغم، ومن المهم استشارة الطبيب، خاصة إذا استمر السعال، فيما تشمل بعض أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعا، نفس علامات الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، ومنها التهاب الحلق وسيلان الأنف".

المصدر: القاهرة 24