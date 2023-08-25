الجزائر.. إصابة 35 شخصا جراء ارتطام حافلة بجدار صخري غربي البلاد

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن حادث مرور وقع اليوم الجمعة، تسبب في إصابة 35 شخصا بجروح متفاوتة بولاية عين تموشنت غرب الجزائر.

وأوضحت الصحيفة أنه "أصيب 35 شخصا، إثر حادث مرور تمثل في ارتطام حافلة من نوع تويوتا بجدار صخري، في الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين قريتي أولاد الطاوي و أولاد بوجمعة بعين تموشنت".

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لمكان الحادث بالقرب من أحد شواطئ الولاية، لنقل الجرحى البالغ عددهم 35 مصابا إلى مراكز الإسعاف القريبة، فيما تم تحويل 4 منهم إلى مشافي الولاية.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية