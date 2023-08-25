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مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على رجل أعمال استولى على ملايين الجنيهات
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استولى رجل أعمال مصري على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات الحكومية، وحاول غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها قبل أن يتم القبض عليه.

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وأكدت التحريات أن المتهم يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات – شراء السيارات"، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه. 

المصدر: أخبار اليوم

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